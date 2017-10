Comme la Catalogne, une petite île anglaise se dit prête à réclamer son indépendance

Du côté de Castle Point, on déplore ces velléités séparatistes "alors que tous les conseils subissent des pressions budgétaires de plus en plus fortes et cherchent des moyens de travailler ensemble", commente Colin Riley, qui dirige le conseil. L'attention médiatique passée, "j'espère qu'on pourra vite se remettre au travail", ajoute-t-il.





Mais Dave Blackwell, dont le visage s'est affiché dans les médias nationaux et même à la télévision espagnole, se targue déjà d'une première victoire : "Avant, personne ne savait placer Canvey island sur une carte, maintenant ils savent!"