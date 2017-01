Consultant pour la police, il se fait tirer dessus par des policiers avec un Taser

Son boulot : améliorer les liens entre la police et la communauté noire de Bristol (sud-ouest de l'Angleterre). Et manifestement la route est encore longue vu la bévue dont a été victime Judah Adunbi, 63 ans : Il a reçu un tir de pistolet Taser en plein visage après avoir été pris pour un suspect recherché par deux agents de police, comme le raconte ce vendredi The Guardian.





Et le comble c'est que Judah Adunbi est censé travailler pour ce même service de police. L'incident a été filmé par un voisin. Dans cette vidéo, on voit clairement les deux policiers accoster le défenseur des minorités et lui demander son nom. Mais quand ce dernier, indigné, refuse de s'exécuter, disant qu'il n'avait fait aucun mal, les officiers crient "Taser" et lui tire en plein visage le faisant tomber à la renverse.