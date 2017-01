Grande-Bretagne : le métro londonien paralysé par une grève

Le plus vieux métro du monde, qui assure quelque 4,8 millions de trajets par jour, était presque entièrement paralysé ce lundi. La plupart des stations de la zone 1 du centre de la capitale britannique devaient rester fermées et seuls quelques trains devaient circuler, avant un retour à la normale espéré pour mardi 10 janvier au matin.





A moins de rester chez eux et de travailler à distance, les Londoniens en étaient réduits à se rabattre sur des bus bondés, leur vélo ou leur voiture, créant de nombreux embouteillages autour et dans la capitale.





Le conflit, qui empoisonne les relations entre la régie Transport of London (TFL) et les syndicats depuis de longs mois, porte sur la suppression de postes et de guichets dans les stations prévue dans le cadre de la modernisation du réseau. Les grévistes dénoncent particulièrement la suppression des bureaux de vente de billets dans les stations, remplacés par des distributeurs

automatiques.





Selon les deux syndicats ayant appelé à ce mouvement, plus de 800 postes "cruciaux pour la sécurité dans les stations" ont été supprimés et les promesses de nouvelles embauches ne sont pas suffisantes. "Ce mouvement social nous a été imposé par des suppressions d'emploi sauvages qui ont transformé le métro londonien en piège mortel", a souligné le secrétaire général du puissant syndicat RMT, Mick Cash.