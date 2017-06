Grenfell Tower : un frigo défectueux à l’origine de l'incendie meurtrier de Londres

Par ailleurs, l'incendie a pu se propager rapidement à cause du revêtement extérieur de la tour, très inflammable. Une théorie déjà évoquée la veille lors d'une conférence de presse de la Première ministre britannique, Theresa May. Fiona McCormack a confirmé ce vendredi que les tuiles de revêtement et isolants "ont échoué à tous les tests de sécurité (...) Des essais préliminaires montrent que les échantillons d'isolant récupérés sur la tour Grenfell ont rapidement pris feu après le début du test".