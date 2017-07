Guerre au Yémen : la Croix-Rouge prévoit 600.000 cas de choléra d'ici fin 2017

Le Yémen est déchiré depuis 2014 par une guerre civile qui oppose d’un côté les rebelles Houthis, majoritairement chiites, à des soldats restés fidèles à l’ex-président Ali Abdallah Saleh, déchu en 2012 au gouvernement de l’actuel président Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par une coalition arabe.





Le Yémen est également au cœur des zones d’influence de l’Arabie Saoudite, qui mène la coalition arabe contre les rebelles, et de l’Iran, accusé de soutenir les rebelles. Depuis l’intervention de la coalition arabe, les combats ont fait plus de 8000 morts, en majorité des civils, et plus de 44.500 blessés.