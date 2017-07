Guerre d’ego, démission et nominations : rien ne va plus à la Maison-Blanche (mais elle fait comme si)

L’arrivée d’Anthony Scaramucci vient elle "établir un nouveau centre de pouvoir au cœur d’un bâtiment déjà marqué par la rivalité". En faisant entrer le financier new-yorkais à la Maison-Blanche, Donald Trump s’entoure d’un homme de confiance - ex de Goldman Sachs et dépourvu d'expérience politique - qui ne tarit pas d’éloges sur lui et l’a défendu becs et ongles à la télévision. Une attitude pro-Trump inconditionnelle qui ne pouvait que séduire le président américain. "En toute impartialité, Anthony Scaramucci voulait me soutenir en premier, avant même que les primaires républicaines ne commencent, mais il ne pensait pas que j’étais candidat", s’est-t-il enorgueilli sur Twitter ce samedi.