Yémen : comprendre comment le pays a basculé dans la crise depuis deux ans

Sombre anniversaire pour le Yémen. Le 26 mars, ce pays de la péninsule arabique entrera dans la troisième année d’un conflit au bilan considérable : près de 7.700 morts et plus de 42.500 blessés, selon l'ONU. L'une des plus graves crises humanitaires au monde se joue également dans ce pays où la famine menace près de 19 millions de personnes.





Derrière ces chiffres, on constate l’enlisement du conflit au Yémen, où chiites et sunnites se disputent le pouvoir sur fond de rivalités entre Ryad et Téhéran. Un conflit qui trouve ses origines en 2004, quand les combattants du mouvement Ansarullah, dits Houthis, entrent en guerre contre l'Etat. Dirigé par Abdel Malek al-Houthi (d'où le nom de Houthis donné à ses partisans), le groupe est accusé de liens avec l'Iran.





Au début, la rébellion voulait défendre le zaïdisme (une branche du chiisme qui se concentre dans le nord du Yémen et réunit environ un tiers de la population) face au prosélytisme des courants sunnites. En juillet 2014, ils ont lancé une offensive fulgurante, avant de conquérir le 21 septembre la capitale Sanaa, avec la complicité d'unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh (qui avait quitté le pouvoir en février 2012 sous la pression du printemps arabe). Forts de leur succès, ils ont alors avancé dans l'ouest, l'est et le centre du pays, pour finir par progresser vers le sud, où ils ont pris la ville portuaire d'Aden.