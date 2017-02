Piratées, des stations de radio de passer "Fuck Donald Trump" en boucle

Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump est la cible de critiques acerbes. Et ses opposants ne manquent pas d’idées pour exprimer leur désaccord avec le 45e président des Etats-Unis. Depuis son investiture, des petits génies ont réussi à pirater les ondes de dizaines de radios américaines pour y diffuser la très emblématique chanson "FDT". Un rap très corrosif aux paroles fleuries. Le refrain, assez répétitif, a le mérite d’être clair : "Fuck Donald Trump, fuck Donald Trump, fuck Donald Trump".





Les hackers ont ciblé des petites stations de radio indépendantes, moins sécurisées et plus faciles à infiltrer. Mother of the Redeemer (la mère du Rédempteur, ndlr), une radio catholique de Caroline du Sud, a ainsi diffusé ce flow toutes les heures pendant deux jours ! De quoi déconcerter les auditeurs, plus habitués aux chants religieux …