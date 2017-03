Haïti : un autobus fonce dans une foule et tue 34 personnes

34 personnes ont trouvé la mort ce dimanche dans la ville de Gonaïves, au nord de Port-au-Prince après qu'un bus les a percutés. "L'autobus a d'abord heurté deux piétons, faisant un mort et un blessé", a expliqué à l'AFP Marie-Alta Jean Baptiste, directrice de la protection civile haïtienne. "Il s'est alors enfui et s'est trouvé face à trois groupes de musiciens. Il leur a foncé dessus et 33 personnes sont mortes".