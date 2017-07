Attaque au couteau à Hambourg : ce que l'on sait de l'agresseur

Vendredi, aux alentours de 15h, l'horreur a une nouvelle fois frappé l'Allemagne. Un homme, armé d'un couteau, a fait irruption dans un supermarché du quartier de Barmbek, au nord de la ville, tuant une personne et en blessant six autres. Arrêté par les forces de l'ordre, l'homme fait aujourd'hui l'objet d'une enquête s'orientant "dans toutes les directions", selon la police. Celle-ci a déjà identifié l'agresseur comme étant âgé de 26 ans et résidant dans un centre de migrants de Hambourg, perquisitionné vendredi soir. Originaire des Émirats arabes unis, sa nationalité actuelle n'a toujours pas été déterminée.





Sans attendre les premiers résultats de l'enquête, le maire de Hambourg, Olaf Scholz, a dès vendredi dénoncé un "attentat odieux". "Ce qui me rend encore plus en colère est que l'auteur est manifestement quelqu'un qui cherchait refuge en Allemagne et qui a détourné sa haine contre nous", a-t-il dit. Selon lui, l'homme avait fait une demande d'asile dans le pays et avait été débouté. Il n'avait cependant pas pu être expulsé car il ne possédait pas de papiers d'identité.