Allemagne : l’aéroport de Hambourg évacué, 68 personnes intoxiquées par une substance inconnue

L'aéroport de la ville de Hambourg en Allemagne a été temporairement fermé dimanche après qu'un produit s’est répandu dans le bâtiment et a provoqué des irritations des voies respiratoires chez plusieurs dizaines de personnes, selon les autorités. Au cours d'une conférence de presse, les services de secours ont évacué la piste d'une attaque terroriste et indiqué que 68 personnes avaient été prises en charge.





L'aéroport a été fermé entre 12H30 (11H30 GMT) et 13H45 (12H45 GMT), a indiqué la police, en soulignant que "l'intégralité du bâtiment" avait été évacuée.

"Une mauvaise odeur s'est répandue dans l'espace de sécurité, là où les passagers et leurs bagages à main sont contrôlés", avait précisé à l'AFP un porte-parole de la police, Maik Lewerenz. "Un certain nombre de gens se sont plaints d'irritation des yeux et des voies respiratoires", a-t-il dit, soulignant que la substance et la raison pour laquelle elle s'est répandue n'étaient pas connues.





Les pompiers, intervenus avec d'importants effectifs, ont indiqué de leur côté que la substance irritante provenait "peut-être" du système de climatisation de l'aéroport.