Hambourg : un mort et 6 blessés dans une attaque au couteau, le maire parle d'un "attentat"

Ce sont les passants qui ont finalement stoppé l'agresseur. Plusieurs d'entre eux l'ont pris en chasse lorsqu'il est sorti en courant du supermarché. Alors que nombre d'entre eux profitaient du soleil en terrasse, ils l'ont entouré au beau milieu d'une rue et lui ont jeté des chaises. Il sera finalement frappé un peu plus loin d'un coup de barre de fer par un riverain, selon le Spiegel, et immobilisé au sol avant que la police ne l'arrête.





La police allemande a indiqué que l'homme avait 26 ans et était né aux Emirats arabes unis. En fin de soirée, le maire de Hambourg a qualifié l'attaque d'"attentat", commis par un demandeur d'asile ayant agi par "haine" de l'Allemagne après avoir vu sa demande débouté. Il n'avait cependant pas pu être reconduit à la frontière, faute de documents d'identité en règle. "Ce qui me rend encore plus en colère est que l'auteur est manifestement quelqu'un qui cherchait refuge en Allemagne et qui a détourné sa haine contre nous", a dit Olaf Scholz. La police, elle, reste encore prudente sur ses motivations. Selon le quotidien Bild, l'homme vivait dans un centre de migrants de la ville. Il a été perquisitionné dans la soirée de vendredi par des unités spéciales de la police.