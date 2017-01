Hamza, le "fils préféré" de Ben Laden, officiellement désigné "terroriste international" par les Etats-Unis

Mais depuis, son père a été tué par un commando des forces spéciales américaines dans sa résidence repaire d'Abbottabad au Pakistan. Et les États-Unis redoutent que "le fils protégé" ne poursuive la folie meurtrière de l'ancien leader d'Al-Qaïda. Personne ne sait où il se trouve actuellement.





La désignation de Hamza Ben Laden comme "terroriste international" se fonde sur deux éléments factuels : le fait qu'Al-Qaïda avait proclamé en août 2015 l'appartenance du jeune homme au réseau djihadiste, et le fait qu'il avait lui-même menacé les Etats-Unis dans un message audio de "revanche" diffusé en juillet dernier.





La même année, il avait appelé à attaquer des "intérêts américains, français et israéliens à Washington, Paris et Tel-Aviv". Et l'an passé, il avait exhorté "des tribus d'Arabie saoudite à s'unir avec la branche d'Al-Qaïda au Yémen pour mener la guerre contre le royaume saoudien", son pays d'origine.