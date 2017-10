Fox News accusée d'avoir protégé son présentateur vedette Bill O'Reilly, accusé de harcèlement sexuel

En plein scandale autour d'Harvey Weinstein, accusé de harcèlement, agression sexuelle et viol, le New York Times a révélé ce samedi que l'ancien présentateur vedette de la chaîne ultra-conservatrice Fox News, accusé de harcèlement sexuel et viré en avril dernier de la chaîne, avait signé un accord à l'amiable à 32 millions de dollars en janvier dernier.





Toujours selon le New York Times, le présentateur qui incarnait, aux yeux de beaucoup, la chaîne Fox News, s'était pourtant vu offrir un nouveau contrat quelques mois plus tard, alors même que ses dirigeants étaient au courant de cet accord. Bill O'Reilly a finalement été licencié mi-avril, après que le Times ait révélé l'existence d'accords amiables avec cinq autres femmes ayant travaillé pour Fox News ou la chaîne d'information financière Fox Business Network