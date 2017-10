Affaire Weinstein : une actrice porte plainte contre la société du producteur pour avoir fermé les yeux sur ses agissements

Mais contrairement aux nombreuses autres femmes agressées, Dominique Huett n'accuse pas seulement le producteur. Selon elle, les dirigeants de sa société de production, The Weinstein Company (TWC), ont aussi leur part de responsabilité. La plainte les accuse d'être complices, pour ne pas avoir agi alors qu'ils savaient depuis des années que le producteur perpétrait "des actes répétés de conduite sexuelle inappropriée" sur des femmes. Des femmes employées par la société auraient même été utilisées comme "appâts" : pour tromper les victimes et leur donner un sentiment de sécurité, elles étaient conviées au début du rendez-vous puis disparaissaient. Du côté de la direction de TWC, les responsables ont toujours nié avoir été au courant des pratiques de Harvey Weinstein, qui a été licencié le 9 octobre, quelques jours après des révélations du New York Times.