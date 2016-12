Haro sur les saucisses "vegan" en Allemagne

Le ministre allemand de l'Agriculture veut défendre la filière viande. Pour lui, plus question d'appeler "saucisses" ou "escalopes" des produits ne contenant pas de viande, un appel qui va dans le sens des doléances déjà exprimées par l'Association allemande des bouchers. "Je ne veux pas que l'on puisse prétendre que ces plats à base de pseudo-viande sont de la viande", a déclaré Christian Schmidt au quotidien allemand Bild. "Je me suis engagé à ce qu'un étiquetage clair soit mis en place", a-t-il ajouté.





Interrogé sur le cas des escalopes végétariennes et des saucisses vegans au curry, une adaptation des célèbres currywurst berlinoises, dont les Allemands et les touristes raffolent, Christian Schmidt a déclaré : "Ces termes trompent et déstabilisent les consommateurs. Je vais plaider pour qu'ils soient interdits dans l'intérêt des consommateurs."