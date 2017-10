Harvey Weinstein accusé d’harcèlement sexuel : le scandale qui secoue Hollywood

Gangs of New York, Shakespeare in love… Harvey Weinstein, l’un des producteurs les plus puissants d’Hollywood, a déclaré se mettre en congé de ses activités suite à des accusations de harcèlement sexuel. Il en a également profité pour présenter ses excuses, après la révélation de l’affaire par le New York Times.





Plusieurs femmes, dont les actrices Ashley Judd et Rose McGowan, expliquent qu’il aurait tenté de les masser, de les avoir forcées à le regarder nu ou d’avoir promis des aides à leur carrière contre des faveurs sexuelles. Le quotidien new-yorkais avance qu’au moins huit accords amiables ont été passés avec des victimes supposées.