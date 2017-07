Heurts en Cisjordanie et à Jérusalem : pourquoi ce regain de tensions entre Israéliens et Palestiniens ?

La fracture prend de l’ampleur. Une semaine après une attaque meurtrière qui a coûté la vie à trois policiers israéliens sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem avant que les trois assaillants ne soient abattus, les troubles ne faiblissent pas en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Au total, six personnes -trois colons israéliens et trois Palestiniens- ont été tuées et des centaines d’autres blessées vendredi au terme de manifestations, notamment dans la Ville sainte. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont par ailleurs été gelées.





Pourquoi cette recrudescence de tensions qui portent à près de 350 le nombre de victimes depuis le début d'une vague de violences, parfois qualifiée d’"intifada des couteaux", débutée en octobre 2015 ? LCI fait le point sur les derniers jours d’affrontements.