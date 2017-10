Hollande, Obama, Clinton, Sarkozy... : combien gagnent-ils pour quelques minutes de conférence ?

Barack Obama, jeune retraité, s'est lui aussi vite mis à donner des conférences à travers le monde. Toutes très très bien rémunérées. En août dernier, il aurait été payé 400.000 euros pour intervenir lors d’un sommet organisé par la division de gestion de grosses fortunes de la banque américaine Northern Trust à New York. A la fin du mois de septembre dernier, il a participé à une conférence réunissant le gratin du secteur de la santé organisée par la banque d’investissement Cantor Fitzgerald à New York. Pour cette prestation, certaines sources ont indiqué qu’il avait perçu environ 400.000 dollars. Avant cela, depuis le mois de mai, Barack Obama s’était fait payer pour six prestations à l’étranger. "Les discours rémunérés ont permis au président Obama de contribuer pour deux millions de dollars aux programmes de formation et d’aide à l’emploi pour les jeunes de milieux défavorisés à Chicago", a indiqué un porte-parole de l’ancien président.