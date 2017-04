Macron, Hamon, Merkel... les premières réactions (inquiètes) au succès (contesté) d'Erdogan en Turquie

Pour l'Élysée, un référendum sur la peine de mort en Turquie constituerait "une rupture avec les valeurs" européennes. "Les valeurs et les engagements pris dans le cadre du Conseil de l'Europe devraient conduire les autorités turques à conduire un dialogue libre et sincère avec toutes les composantes de la vie politique et sociale, poursuit le communiqué de la présidence française. L'organisation d'un référendum sur la peine de mort constituerait évidemment une rupture avec ces valeurs et ces engagements".