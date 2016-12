Hongrie : le fiasco de la distribution de chèques-cadeaux aux retraités du Premier ministre Viktor Orban

Devant la fronde des fonctionnaires, le gouvernement a préféré reculer. Et miser sur un recommandé, plus prudent… mais plus coûteux : 180 millions de forints, soit 572.600 euros au total. Selon franceinfo, cette somme ne suffirait pas à garantir la livraison en temps et en heure des fameux coupons, puisque certains retraités ne devraient recevoir qu'une partie du montant promis. En outre, s'il s'est acheté une "paix sociale", le gouvernement se retrouve désormais sous les feux des critiques de la – faible – opposition encore présente dans le pays.





Les chèques-cadeaux sont en effet édités par une société proche de Viktor Orban, qui serait rémunérée plusieurs millions d'euros dans l'opération. En outre, le courrier avec lequel ils sont acheminés s'accompagne d'un petit mot du Premier ministre, assorti d'un clin d'œil à l'approche des élections : "Nous voulons récompenser ceux qui ont travaillé des décennies durant pour que le pays fonctionne et se renforce. Les retraités hongrois peuvent plus que jamais compter sur le gouvernement. En vous transmettant des vœux de bonne santé. Viktor Orbán, Premier ministre.” "