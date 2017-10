La Corée du Nord promet "un déluge de feu" à Donald Trump

Pyongyang continue de mettre la pression sur Donald Trump. Et c’est le ministre nord-coréen des Affaires étrangères qui a dégoupillé cette fois-ci : "Avec ses déclarations belliqueuses et folles aux Nations unies, on peut dire que Trump a allumé la mèche de la guerre contre nous", a constaté Ri Yong-ho, faisant écho aux déclarations belliqueuses du président américain lancées devant l'Assemblée générale des Nations unies, en septembre dernier.





Cité mercredi par l'agence russe Tass, le chef de la diplomatie nord-coréenne a montré les dents : "Il nous faut lui répondre non pas avec des mots mais avec un déluge de feu", a-t-il menacé. "Nous sommes presque parvenus au stade final de notre entreprise qui est de parvenir à un véritable équilibre des forces avec les Etats-Unis", a-t-il poursuivi avant de refuser toutes négociations : "Notre position fondamentale et que nous n'accepterons jamais de négociations dans lesquelles nos armes nucléaires seraient un sujet de discussion".