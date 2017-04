Il écrit 100 fois #BlackLivesMatter sur le formulaire d’inscription et est reçu à Stanford !

Sa surprise a été à la hauteur de son audace et sa détermination. Ziad Ahmed, un jeune Banglado-Américain, avait postulé ces derniers mois dans plusieurs universités américaines, dont Stanford. En remplissant le formulaire d’inscription en ligne, le jeune homme a répondu d’une manière peu commune à la question : "Qu’est ce qui est important pour vous, et pourquoi ?". En effet, le jeune homme a écrit 100 fois #BlackLivesMatter en dessous de la question, en référence au mouvement de protestation afro-américain, qui lutte contre la violence contre les Noirs aux États-Unis.





Comme l'explique The Independent, à sa grande surprise, quelques jours plus tard, Ziad a été admis à Stanford. Dans le courrier, l’université américaine indique que "tous ceux qui ont reçu" la demande d’inscription de Ziad, "ont été épatés" par sa "passion", sa "détermination" et son "cœur". "Vous êtes tout simplement une recrue parfaite pour Stanford. Vous apporterez quelque chose d’original et d’extraordinaire sur le campus", a indiqué la deuxième université des États-Unis, selon le récent classement de Shanghai. Si l’histoire du jeune Banglado-Américain pourrait sortir tout droit d’un scénario de film, sa trajectoire n’est pas si étonnante que cela. En effet, au vu de son CV, Ziad avait déjà de quoi séduire fortement toutes les meilleures universités du monde.