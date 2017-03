Il forçait des jeunes filles à se livrer à des actes sexuels devant leur webcam : un Néerlandais condamné à 11 ans de prison

Aydin C. "a été condamné à 10 ans et 243 jours de détention pour escroquerie et chantage via internet", a indiqué le tribunal d'Amsterdam. L’individu avait été interpellé en 2014 après que Facebook eut averti la police néerlandaise qu'un "extorqueur" opérait depuis les Pays-Bas. La "sextorsion" est une escroquerie visant à faire chanter quelqu'un en obtenant par la ruse des photos pornographiques, soit pour les monnayer, soit pour en obtenir d'autres.

Ce Néerlandais "a abusé de dizaines de jeunes filles en gagnant leur confiance en leur parlant sur internet. Il a ensuite abusé de cette confiance en les contraignant à des actes sexuels devant leur webcam", a expliqué le tribunal dans un communiqué. "Si elles refusaient de recommencer, ils les menaçait d'envoyer les images à leurs proches ou de les publier sur des sites pornographiques". Le tribunal explique avoir opté pour la peine maximale en raison des "conséquences dévastatrices sur la vie des jeunes femmes".