Il lui attribue le "sexe X" : le Pakistan délivre son premier passeport transgenre

"Avant, j'avais des problèmes dans les aéroports internationaux à cause de la contradiction entre mon apparence et la mention du sexe dans mon passeport". Des malentendus qui ne devraient toutefois plus survenir dans la vie de Farzana Riaz. "J'ai reçu mon passeport qui m'attribue le sexe X, et non masculin ou féminin", a déclaré samedi à l'AFP cette transgenre pakistanaise de 30 ans qui vit à Peshawar.





C'est la première fois qu'un tel document est délivré par le Pakistan. "Auparavant, j'avais un passeport qui m'attribuait le sexe masculin. Mais cette fois j'ai dit aux autorités que je n'accepterais plus de passeport s'il ne m'identifiait pas comme transgenre", a expliqué Mme Riaz, cofondatrice et la présidente de l'association TransAction. Cette dernière milite en faveur des droits de la communauté khawajasiras (au Pakistan, ce terme englobe les transsexuels, les travestis et les eunuques).