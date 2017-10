Il rencontrait ses partenaires sur Grindr et essayait de les contaminer avec le sida

"Tu as peut-être de la fièvre. Je t’ai pénétré et je suis séropositif. LOL. Oops !" Voici le message SMS reçu par plusieurs hommes qui ont croisé le chemin de Daryll Rowe. Le jeune homme de 26 ans est actuellement jugé en Angleterre pour avoir volontairement contaminé avec le VIH des hommes rencontrés par le biais de l’appli Grindr.





Ce coiffeur écossais est accusé d’avoir infecté quatre hommes avec le virus du sida et tenté d’en infecter six autres entre octobre 2015 et décembre 2016, rapporte le Times. Il aurait ainsi insisté pour avoir des rapports sexuels non protégés avec ses partenaires auxquels il avait déclaré être séronégatif. Pour ceux qui insistaient néanmoins pour qu’il mette un préservatif, Daryll Rowe avait élaboré une stratégie : percer le préservatif. "J'ai déchiré le préservatif. Tu es tellement stupide. Tu n’avais même pas remarqué," a-t-il déclaré au téléphone à un ancien amant.