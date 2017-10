"Il voulait ouvrir le dialogue avec Obama" : ce que Dennis Rodman nous apprend de Kim-Jong-un

C’est une amitié pour le moins… surprenante. Ce jeudi sur France 2, Envoyé Spécial a diffusé l’interview de Dennis Rodman, ce basketteur américain qui se dit ami avec Kim-Jong-un. Le sportif américain, qui s’est rendu à plusieurs reprises à Pyongyang, y explique avoir noué une relation forte avec le dirigeant nord-coréen. Une amitié qui s’est formée en partageant de multiples activités : "On fait du jet-ski, du golf, on monte à cheval. Mais surtout, on fait du karaoké. On chante beaucoup, chacun notre tour", assure Dennis Rodman en s’esclaffant.





Plus intime, l'ex-coéquipier de Michael Jordan lâche une information sur la vie privée, pourtant soigneusement protégée, du dirigeant nord-coréen : il a deux enfants, dont une petite fille de six mois. "Je l'ai tenue dans les bras, il a voulu me la présenter", détaille encore Rodman.