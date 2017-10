Il y aurait bien quelqu'un derrière les tweets de Donald Trump...

Et si Donald Trump n’était pas l’auteur des tweets tous plus improbables les uns que les autres qui sont en train de faire sa renommée ? Ça en serait presque rassurant, mais pas trop vite. Le président des Etats-Unis a pris l’habitude de parler en toute liberté sur son compte personnel @realdDonaldTrump plutôt que sur le compte officiel @Potus attribué au pensionnaire de la Maison Blanche. Jusqu’à présent, cela avait permis de justifier un certain "laisser-aller" de l’ancien businessman dans le ton et la forme.





Mercredi, un tweet pointé par le Washington Post a remis la puce à l’oreille des observateurs et a rappelé que la communication s’orchestrait aussi à ce niveau.