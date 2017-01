Immigration, accord douanier, calendrier : comment Theresa May entend mener le "hard Brexit"

C’est la priorité de ses priorités. Le Royaume-Uni veut avoir le contrôle total sur son immigration et, à l’instar des pro-Brexit durant la campagne, Theresa May a fait de cette question l'un des thèmes centraux de sa stratégie en matière de Brexit. Une façon pour le pays, selon la Première ministre, de retrouver sa souveraineté. Le gouvernement espère ainsi couper l’herbe sous le pied des nationalistes, de l'Ukip notamment, dont les idées trouvent de plus ne plus d'écho dans la société britannique.





Si elle s’est montrée ferme sur le contrôle des frontières, Theresa May a en revanche dit vouloir garantir au plus vite le statut des expatriés européens travaillant au Royaume-Uni comme des Britanniques sur le continent. Sans être pour autant très explicite sur ce que seraient ces garanties, la Première ministre a aussi déclaré souhaiter que son pays soit un "aimant pour les talents internationaux".