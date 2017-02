Depuis Trump, voyager aux États-Unis n'est plus si facile

Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, voyager aux États-Unis n'est plus aussi simple. Après les mésaventures de l'ancien footballeur Dwight Yorke et du fils de Mohammed Ali, interdits d'entrée sur le sol américain, l'historien français Henry Rousso a été détenu plusieurs heures mercredi dernier, dans un aéroport du Texas, à Houston, sans réelle raison apparente.





L'intéressé a d'ailleurs confirmé sur Twitter son arrestation : "J'ai été détenu pendant 10 heures à l'aéroport international de Houston, et sur le point d'être déporté. L'agent qui m'a arrêté était 'inexpérimenté'", a-t-il écrit. Né en Égypte mais déchu de sa nationalité, ce spécialiste de la Seconde guerre mondiale et du négationnisme pourrait avoir été retenu sur place car considéré comme "étranger illégal". Interrogé par le quotidien texan The Eagle, premier à avoir relayé l'information, Fatma Marouf, une professeure en droit, estime "qu'il y a plus de rigidité et de rigueur dans l'application des recommandations migratoires".