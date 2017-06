Incendie de la tour Grenfell à Londres : la municipalité aurait préféré faire des économies au détriment de la sécurité

Le bilan n’est toujours pas définitif, mais on sait aujourd’hui qu’au moins 80 personnes ont trouvé la mort le 14 juin dernier dans l’incendie de la tour Grenfell. À Londres comme ailleurs, les images de ce brasier terrifiant sont restées gravées dans les mémoires. La colère, elle, gronde contre ce drame qui n’aurait jamais dû arriver. Et les dernières révélations du Times, du Guardian et de la BBC ce vendredi ne risquent pas d’apaiser les tensions. Selon des courriels que les quotidiens et la chaîne de télévision ont obtenus, la municipalité de Kensington et Chelsea, qui abrite la tour Grenfell, a fait pression sur l'entreprise responsable des travaux afin d'avoir "un bon prix" pour la rénovation de l'immeuble HLM. Ces échanges sont datés de juillet 2014.