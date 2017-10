Incendies au Portugal et en Espagne : le bilan passe à 45 morts

Face à ce nouveau drame, survenu quatre mois après l'incendie le plus meurtrier de l'histoire du Portugal, qui avait tué 64 personnes, le président conservateur Marcelo Rebelo de Sousa a appelé le gouvernement socialiste à "tirer toutes les conséquences de cette tragédie". "Ces plus de cent morts ne quitteront jamais mon esprit, comme un poids énorme sur ma conscience et sur mon mandat", a-t-il affirmé dans une déclaration solennelle au pays.