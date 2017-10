Au moins 17 morts, des dizaines de milliers d'hectares calcinés : les incendies continuent de ravager la Californie

Dans les comtés viticoles de Sonoma et de Napa - au nord de Los Angeles - on croirait une zone de guerre. Des dizaines de milliers de personnes évacuées, des dizaines de milliers d'hectares calcinés, et déjà 17 morts à cause de ces incendies qui devraient se poursuivre, l'agence de prévention des feux Calfire annonçant à nouveau des vents violents. Dans ces comtés, 1 exploitation viticole sur 4 a déjà été détruite. Beaucoup sont menacées de subir le même sort, ainsi que des hôtels, des habitations ou encore le parc d'attractions Walt Disney, proche des collines d'Anaheim.





Un homme du comté de Sonoma s'est enfui en quelques minutes à l'arrivée du feu, stockant tout ce qu'il pouvait prendre à ce moment-là dans son coffre de voiture. "Cela fait mal de voir tout ce qu'on a construit réduit à ce que vous voyez là", explique-t-il. Ces 17 feux qui font rage depuis dimanche représentent l'un des incendies les plus destructeurs de l'histoire de la Californie depuis vingt-cinq ans. Face au désastre, Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle.