Incendies ravageurs en Californie : le bilan s'alourdit à 40 morts

Dans tout le nord de la Californie, de Santa Rosa à Napa, en passant par Sonoma, Novato et Petaluma, un grand nombre d'églises a décidé d'abriter des personnes victimes des incendies, et d'offrir un lieu de repos aux différents pompiers qui combattent les flammes, selon le quotidien Sacramento Bee. Ces feux ont été les plus meurtriers dans l'histoire de la Californie, selon les autorités de l'Etat. Le feu du Griffith Park dans le comté de Los Angeles en 1933 avait fait au moins 29 morts et 25 personnes ont été tuées en 1991 dans le sinistre de Oakland Hills.

"Je n'ai jamais rien vu de pareil dans cet Etat", avait déclaré ce samedi à la presse locale le gouverneur de Californie Jerry Brown. "La dévastation, l'horreur, les personnes déplacées: c'est vraiment quelque chose qu'aucun de nous n'oubliera", avait-il ajouté. Certains Californiens ont commencé à critiquer sur les réseaux sociaux le silence du président Donald Trump sur cette tragédie.