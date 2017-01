Inde : enquête ouverte après des agressions sexuelles de masse à Bangalore la nuit du Nouvel an

Ces agressions, qui rappellent celles commises un an auparavant par des groupes de migrants dans plusieurs villes d'Allemagne dans la nuit de la Saint-Sylvestre, ont suscité l'indignation en Inde, notamment après les déclarations du ministre de l'Intérieur de l'Etat du Karnataka à la télévision The Times Now : "Lors d'évènements comme le Nouvel an, des femmes sont harcelées ou maltraitées. De telles choses arrivent", a-t-il commenté.





Enfonçant le clou, le haut responsable a assuré que ces femmes avaient été victimes d'agressions sexuelles "malheureuses" pour s'être vêtues à l'occidentale. "Elles essaient de copier les Occidentales. Pas seulement dans la façon de penser mais aussi dans leurs vêtements", a-t-il déclaré en déplorant qu’il ne pouvait pas "forcer les gens à s’habiller comme les Kannadigas (groupe dominant dans l’Etat)".