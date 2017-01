Inde : des professeurs et le principal d'une école violent une fille de 12 ans

Ils sont quatre. Quatre hommes, trois professeurs et le principal d'une école Kako Secondary School de l'Etat de Bihar, dans l'Est de l'Inde, ont violé une fille de 12 ans. Cette dernière est au Patna Medical College and Hospital. Elle est dans un état critique et souffre d'une hémorragie, rapporte The Indian Express, repéré par BFMTV. Et encore, les urgences ont refusé de s'occuper d'elle, c'est le service de maternité qui l'a prise en charge.





Le viol collectif se serait déroulé dimanche dernier. Cette pré-adolescente, qui souffre de troubles mentaux, s'est retrouvée dans cette école parce que sa mère y est enseignante et qu'elle ne pouvait pas faire garder sa fille chez elle. "Elle est ma seule enfant. Elle n'est pas saine d'esprit. Comme il n'y avait personne pour prendre soin d'elle à la maison, elle m'a accompagnée à l'école", témoigne cette professeur d'éducation physique.