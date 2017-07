Inde : ils envoient leurs parents se faire tuer par des tigres pour de l'argent

C’est le symptôme le plus horrible de la pauvreté. En Inde, certains sont prêts à tout pour obtenir un peu d’argent. Même à sacrifier leurs proches. Selon le journal Times of India, une récente enquête a mis en lumière une arnaque des plus macabres. Depuis plusieurs mois, les autorités ont enregistré un nombre anormal de décès consécutifs à des attaques de tigres près de la réserve naturelle de Pilibhit, dans l’état de l’Utta Pradesh (est de New Delhi). Sept victimes ont ainsi été recensées depuis le 16 février. Et à chaque fois, le même constat : une personne âgées est attaquée par un tigre. Une situation qui autorise alors les proches à demander réparation au gouvernement.