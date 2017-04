Inde : trois membres d'une patrouille de protection de la vache arrêtés pour le meurtre d'un fermier musulman

Le 3 avril dernier, Pehlu Khan, un fermier musulman de 55 ans, a succombé à ses blessures après avoir été passé à tabac deux jours auparavant par les membres d'une patrouille autoproclamée de défense de la vache. En Inde, cet animal est vu comme une "mère" par les hindous les plus fervents. La police locale a annoncé ce jeudi avoir arrêté trois membres de cette milice pour le meurtre du fermier, qui a eu lieu sur l’autoroute à Alwar, dans l’État du Rajasthan.





Ces dernières semaines, des crispations politico-religieuses ont refait surface autour de la vache en Inde. Les trois arrestations ont eu lieu alors que des vidéos du drame ont été diffusées sur les réseaux sociaux et ont permis d’identifier les responsables. "Nous avons vu les vidéos et identifié au moins cinq personnes qui étaient sur place. Nous avons convoqué ces cinq personnes au commissariat et découvert que trois d'entre elles étaient directement impliquées dans l'agression", a déclaré à l'AFP Rahul Prakash, chef de la police d'Alwar.