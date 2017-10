Indépendance de la Catalogne : derrière les violences et les divisions, le douloureux souvenir du franquisme

Le fantôme de Franco planerait-il sur l’Espagne ? Alors que la tension ne faiblit pas entre le gouvernement de Madrid et les séparatistes cinq jours après le référendum controversé sur l’indépendance de la Catalogne, le douloureux souvenir de la dictature semble avoir refait surface. Les violences ayant émaillé le scrutin interdit ont en effet rappelé à certains cette période trouble de l’histoire espagnole.





"On croirait une réminiscence de la guerre d’Espagne et du franquisme", s’insurgeait ainsi Nicolas Escalé, un Français d’origine catalane interrogé par LCI avant le vote, à propos de l’attitude "anti-démocratique" à ses yeux du pouvoir central vis-à-vis des indépendantistes. Arrestations d'élus et de hauts fonctionnaires, censure de sites internet, saisies d’urnes et de bulletins de vote, répression de manifestations pacifiques… S’il est – évidemment – incomparable aux méthodes brutales du dictateur mort en 1975, réprimant, par exemple, durement toute personne parlant Catalan, l’autoritarisme dont a fait preuve l’exécutif emmené par Mariano Rajoy est en tout cas apparu comme sans précédent depuis le retour de la démocratie en Espagne.