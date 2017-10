Indépendance de la Catalogne : les Barcelonais divisés après le discours de Carles Puigdemont

D'autres, sont plutôt satisfaits par la déclaration de Carles Puigdemont. Tomas Pinero et sa femme Laura Teruel, 59 et 58 ans, sirotent une bière en terrasse. Ils se disent un peu rassurés par la déclaration ambiguë du président catalan. Lui, agent de sécurité et électeur du parti anti-indépendantiste Ciudadanos (centre droit), est maintenant "très tranquille". "On va revenir là où on en était avant ce bazar", dit-il, faisant confiance au gouvernement central dirigé par le conservateur Mariano Rajoy. Sa femme est, elle, moins certaine que les choses vont s'arranger. "J'ai cet espoir, mais la peur est toujours là", admet cette boulangère. "Avec mes collègues de travail, on a passé la journée à suivre les infos sur nos téléphones portables. On avait les nerfs à fleur de peau."





"On ne veut pas que l'Espagne se divise, qu'elle se brise ! ", dit avec beaucoup d'émotion cette électrice du parti de gauche Podemos, arrivée toute petite en Catalogne depuis l'Andalousie (sud). "Ils nous ont poussés à nous affronter entre nous", déplore-t-elle, aussi remontée contre le gouvernement central que contre les séparatistes catalans.