"Indignation" : les enfants victimes de l’attaque chimique de Khan Cheikhoun en une de la presse internationale

Au total, près de 50 millions d'enfants à travers le monde vivent "déracinés", après avoir été obligés de quitter leur foyer ou leur pays en raison des guerres, des violences et des persécutions, avait estimé en septembre dernier le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). "Les images indélébiles d'enfants victimes - le petit corps d'Aylan Kurdi rejeté sur le rivage après sa noyade en mer ou le visage hébété et ensanglanté d'Omrane Daqneesh assis dans l'ambulance après la destruction de sa maison – ont choqué le monde entier", avait déclaré Anthony Lake, directeur général de l'Unicef. Et cette fois ?