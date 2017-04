"Indigne", "glaçant", "poignant" : la Une de Libération sur l’attaque chimique en Syrie fait débat sur Twitter

Une Une qui reprend précisément l’une des photos présentée par Nikki Haley sur laquelle les corps sans vie de sept enfants, comme pétrifiés. "Les Enfants d'Assad", titre le quotidien qui publie ce jeudi une enquête affirmant que "le régime syrien est le responsable de l'attaque" perpétrée mardi. "Quoi qu'en disent Damas et Moscou, les témoignages pointent bien du doigt la responsabilité de Bachar al-Assad dans cette nouvelle tuerie. Une question se pose alors, cruciale : qu'ont fait les Russes qui, en 2013, s'étaient portés garants de la destruction des sites syriens d'armes chimiques ? Manifestement, ils n'ont pas fait le job. Par négligence ou volontairement? (...) Six ans que les enjeux de pouvoirs, les lâchetés et les impuissances bloquent tout espoir de sortie de ce conflit qui a fait plus de 400 000 morts (...) Le pire, c'est cette impuissance. Et cette honte. Sans fin", écrit Alexandra Schwartzbrod dans l'éditorial.