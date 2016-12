VIDÉO - Indonésie : totalement ivre, un pilote débarqué de son avion et suspendu

Plus de peur que de mal, donc, pour les passagers, puisque le pilote a été finalement été remplacé par un de ses collègues. Mais une vidéo du service de sécurité de l’aéroport (CCTV), dévoilée par le Mirror, présente un homme vacillant et titubant au moment de faire son check-in à l’aéroport. Le pilote y apparait très alcoolisé, portant des lunettes noires et ayant beaucoup de difficultés à marcher.





Selon la compagnie, des tests médicaux ont été réalisés pour connaître son taux d’alcoolémie au moment des faits. Les résultats qui doivent être révélés dans moins d’une semaine. Citilink Garuda Indonesia tiendra une conférence de presse pour dévoiler davantage d’informations.