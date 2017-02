INFO TF1/LCI : la mort du djihadiste français Rachid Kassim confirmée par l'ADN

Dans la foulée de la frappe, la CIA (Central Intelligence Agency) avait déjà pu obtenir une photo du cadavre de l’islamiste radical, établissant ainsi une première identification. L’information, attendue avec fébrilité également à Paris, vient d’être transmise aux espions de la DGSE, les services secrets extérieurs français.





Toujours d’après nos informations, l’opération Kassim n’était pas un assassinat ciblé validé par l’Elysée, mais bien une volonté américaine de neutraliser le djihadiste français. L’islamiste roannais de 29 ans était aux yeux de Washington une "HVT"/High Value Target" (une cible de haute valeur, ndlr). L’ancien rappeur devenu membre de Daech était devenu une menace très concrète pour les Etats-Unis : un homme capable de recruter et de manipuler, via la messagerie cryptée Telegram, de jeunes islamistes radicalisés en vue de commettre des attentats sur le sol américain.