INFOGRAPHIES - Tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord : l’état des forces armées des deux pays

La tension est à son comble. Alors que Donald Trump a choisi samedi d’envoyer un groupe aéronaval américain vers la péninsule coréenne par mesure de précaution après les tirs-tests de missiles balistiques par la Corée du Nord, Pyongyang s’est dit ce mardi prêt à la "guerre" avec les Etats-Unis. Signe de crispations grandissantes dans la région, les médias nord-coréens ont été jusqu’à brandir la menace d’une attaque nucléaire qui, disent-ils, serait déclenchée au moindre signe laissant croire que Washington cherche à frapper préventivement le régime de Kim Jung-Un.





"Notre puissante armée révolutionnaire surveille chaque mouvement de l'ennemi, et notre arsenal nucléaire est tourné vers les bases d'invasion américaines, non seulement en Corée du Sud et dans le théâtre des opérations du Pacifique, mais aussi sur le territoire américain même", écrit notamment le quotidien officiel du pouvoir. Difficile cependant d’évaluer l’impact réel que pourraient avoir ces ultimatums.