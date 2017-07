Ingérence pendant la campagne américaine : Trump affirme qu'il "ne savait rien" de la rencontre entre son fils et une avocate russe

Trump Junior a lui-même affirmé ne pas avoir prévenu son père de cette rencontre, tandis qu’un avocat du président américain, Jay Sekulow, a fait le tour des télévisions pour marteler l'argument central. "La rencontre elle-même et ce qui s'y est passé ne viole pas la loi. Le président n'était pas au courant", a-t-il résumé mercredi sur ABC. Des signes indiquent que la crise actuelle est plus grave que les précédentes. Selon d'innombrables sources anonymes qui s'épanchent auprès du New York Times ou du Washington Post, Donald Trump est furieux de voir l'affaire russe gagner en ampleur et exaspéré contre ses collaborateurs, particulièrement à cause des fuites à répétition, ce qui décuple la paranoïa interne.





Ce sera aux enquêtes officielles de trancher sur la réalité de ces allégations. L'une est conduite par Robert Mueller, ancien directeur du FBI. Les deux autres principales sont menées par les commissions du Renseignement du Sénat et de la Chambre des représentants. Selon l'agence McClatchy mercredi, ces diverses investigations s'intéressent également de près à l'équipe numérique de la campagne Trump, alors dirigée par Jared Kushner, gendre et conseiller du président, afin de déterminer si elle avait assisté les auteurs présumés russes de la campagne de désinformation et de piratage ayant visé Hillary Clinton et les démocrates.