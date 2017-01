Pakistan : inquiétude après la disparition de plusieurs blogueurs militants

Ils sont quatre. Quatre blogueurs militants des droits de l'homme et de la laïcité, qui ont avoir critiqué l'armée et le gouvernement pakistanais, et n'ont plus donné signe de vie depuis les 4 et 7 janvier. Les disparus sont Salman Haider, un poète et universitaire, et les blogueurs Waqas Goraya, Asim Saeed et Ahmed Raza Naseer. Inquiet, Human Rights Watch a appelé, ce mardi le Pakistan à enquêter d'urgence sur le sort de ces quatre militants des droits de l'Homme et de la laïcité.





Il souligne par ailleurs que leur disparition quasi-simultanée laisse craindre une implication de services étatiques. Ce communiqué intervient quelques heures avant des manifestations prévues dans plusieurs villes du pays par des militants libéraux et de gauche pour réclamer la libération de ces animateurs de blogs et forums en ligne.