Manifestants arrêtés en Russie : Washington condamne un "affront" à la démocratie

Dimanche a marqué la plus importante mobilisation d’opposition depuis les manifestations anti-Kremlin de 2011-2012. Des milliers de Russes ont défilé dans les rues de plus de 80 villes du pays. À Saint-Pétersbourg, plus de 130 personnes ont été interpellées, selon les chiffres de l'agence de presse Interfax rapportés par l'AFP. À Moscou, l'organisation OVD-Info, spécialisée dans le monitoring des manifestations, a compté au moins 933 arrestations lors d’une manifestation comptant environ 7.000 personnes, selon la police.





Parmi elle, l'opposant russe Alexeï Navalny, à l'origine de cette mobilisation, qui ambitionne de se présenter à la présidentielle l'an prochain. Ayant fait de la lutte contre la corruption des élites russes son combat, M. Navalny avait accusé au début du mois le Premier ministre Dmitri Medvedev d'avoir "créé un réseau corrompu de fondations caritatives à travers lesquelles il reçoit les pots-de-vin des oligarques et se construit frénétiquement des palais et des lieux de vacances à travers tout le pays".