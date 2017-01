Interrogé sur ses conflits d'intérêt, Donald Trump laisse répondre son avocate

Donald Trump, le "president-elect", a donné ce mercredi 11 janvier sa première conférence de presse. Il est notamment revenu longuement sur sa position de patron de la Trump Organization et les conflits d'intérêts qu'une telle situation pourrait soulever une fois qu'il sera devenu président des Etats-Unis.





Donald Trump a rappelé qu'"il n'y a pas de conflit d'intérêts parce que je suis président", une exception juridique qu'il a apprise "il y a seulement trois mois". Et le successeur de Barack Obama de lancer : "Si je le voulais, je pourrais être président et patron d'entreprise". Pas de conflit d'intérêts, mais une question morale tout de même : Donald Trump va-t-il servir les intérêts du pays ou ceux de son empire ? Le magnat de l'immobilier l'assure, il a tout légué à ses deux fils Eric et Donald Jr, et "ils ne m’en parleront pas".