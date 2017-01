Il prend ses fonctions de président des Etat-Unis aujourd'hui : cinq choses à savoir sur l'investiture de Donald Trump

"Moi, Donald John Trump, je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis, et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis." C'est en prononçant ces mots, main gauche posée sur la bible, que Donald Trump deviendra officiellement le 45e président des Etats-Unis, vendredi vers 18 heures heure française (midi à Washington). Avant cette prestation de serment, la cérémonie d'investiture aura débuté à 15h30. LCI vous en dit plus sur cet Inauguration Day.